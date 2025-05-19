ماكرون: مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يحتمل

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس أن مستوى المعاناة الإنسانية في قطاع غزة لا يحتمل، موضحا أنه علينا جميعا أن نعمل نحو تنفيذ حل الدولتين.

كانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إنها تأمل إدخال المساعدات الطبية الضرورية إلى غزة.

وأضافت المتحدثة أنه يجب إدخال التجهيزات الطبية إلى قطاع غزة، موضحة أن عمال الإغاثة بغزة بحاجة لدعم ولوقف إطلاق النار ليتمكنوا من العمل.