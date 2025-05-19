وكالات



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن بلاده لا تثق في نوايا روسيا بشأن إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن كييف طالبت بوقف إطلاق النار كخطوة أولى وتنتظر الآن مسودة المقترحات الروسية، والتي من المقرر أن تُنقل عبر الولايات المتحدة.



وأوضح زيلينسكي في تصريحات صحفية: "لا أعلم إذا ما كانت روسيا مستعدة فعلًا لإنهاء الحرب الآن، ما فهمناه أنهم لا يريدون فقط وقف إطلاق النار، بل يسعون إلى أشياء أخرى لا أستطيع تقييمها قبل الاطلاع عليها".



وأشار إلى أنه استمع إلى ما نقله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه في انتظار دراسة المقترح الروسي المتوقع.



وأضاف: "موقفنا واضح، نريد وقف الحرب، لكن لا أعلم ما هو الموقف الحقيقي للروس، وربما هم أنفسهم لا يعلمون ما يريدون"، مضيفًا: "روسيا تقول إنها تريد شيئًا، لكنها في الحقيقة تريد كل شيء".



وأكد زيلينسكي أن الأولوية بالنسبة لأوكرانيا هي وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، إلى جانب معالجة القضايا الإنسانية الملحة، مثل تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا.



وتابع الرئيس الأوكراني: الوضع حساس جدا في هذه المرحلة وأريد أن أكون حذرا في تصريحاتي بشأن الأوضاع الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفها بأنها كانت "إيجابية للغاية"، وأسفرت عن اتفاق مبدئي بين روسيا وأوكرانيا على بدء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.