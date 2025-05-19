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الصحة العالمية: يجب إدخال التجهيزات الطبية لغزة

10:03 م الإثنين 19 مايو 2025

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنها تأمل إدخال المساعدات الطبية الضرورية إلى غزة.

وأضافت المتحدثة أنه يجب إدخال التجهيزات الطبية إلى قطاع غزة، موضحة أن عمال الإغاثة بغزة بحاجة لدعم ولوقف إطلاق النار ليتمكنوا من العمل.

كان مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، قال إن الاحتلال يتحدث عن دخول 9 شاحنات غذاء أطفال من 44 ألفا كان يجب دخولها خلال 80 يوما.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي، أن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا.

وتابع: "نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإنسانية المتواصلة"، مطالبا بتحرك دولي فوري لفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية قبل فوات الأوان.

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