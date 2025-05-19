وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصفها بأنها كانت "إيجابية للغاية"، وأسفرت عن اتفاق مبدئي بين روسيا وأوكرانيا على بدء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة "إكس"، إن الطرفين سيقومان بالتفاوض على شروط الاتفاق بأنفسهم، نظراً لأنهما فقط على دراية بكافة تفاصيل النزاع، مضيفًا: "نبرة وروح المحادثة كانت ممتازة، ولو لم تكن كذلك، لكنتُ قلت ذلك صراحة".

وكشف الرئيس الأمريكي أن روسيا أبدت رغبتها في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء ما وصفه بـ"حمام الدم الكارثي"، مشيراً إلى أن هناك فرصة هائلة لروسيا لخلق وظائف وثروة ضخمة، وأن أوكرانيا بدورها ستكون مستفيدة كبرى من التجارة في سياق إعادة إعمارها.

وأكد ترامب أنه أبلغ بنتائج اتصاله بالرئيس الروسي عدداً من القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، وذلك فور انتهاء المكالمة مع بوتين.