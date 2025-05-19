وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن مصدر أوروبي قوله، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون غدًا الثلاثاء إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وطالبت إيرلندا وهولندا، في وقتٍ سابق، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل تتضمن بنودًا لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون هاريس، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تتضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان. تنص الاتفاقية على أن العلاقات يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان. يجب أن يكون لهذه الكلمات معنى. يجب مراجعة الاتفاقية. العالم لا يبذل جهدًا كافيًا".

كما دعا وزير الخارجية الهولندى كاسبر فالدكامب، إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية جرائم الحرب التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال فالدكامب، إن هولندا باتت تشترط إجراء مراجعة دقيقة لكل شحنة من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المُصدّرة إلى إسرائيل، وذلك فى ظل تزايد المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة وسوريا، فضلًا عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية.