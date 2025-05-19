بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، قالوا فيه: "سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري المتجدد في غزة وترفع قيود الإمدادات الإنسانية".

وعارضت الدول الثلاث توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مضيفين "قد نتخذ إجراءات بينها فرض عقوبات".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء لسكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان، إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

ونتيجة التحذير الإسرائيلي، غادر الآلاف من الفلسطينيين خان يونس مشيًا على الأقدام، خوفًا من القصف الإسرائيلي.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث أعلن أمس الأحد عن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة ضمن ما يُعرف باسم عملية "عربات جدعون"، مؤكدًا استمراره في ملاحقة مقاتلي المقاومة حتى "تدمير قدرتهم القتالية".