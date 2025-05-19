وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المكالمة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب كانت صريحة وهادفة، مضيفًا "أشكر ترامب على دعمه استئناف المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف".

وأكد بوتين، أنه على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى تنازلات تناسب الطرفين، موضحًا أن موسكو مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع كييف بما في ذلك وقف إطلاق النار، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وتابع الرئيس الروسي: "يجب القضاء على جذور الصراع بين روسيا وأوكرانيا"، معربًا عن تأييده وقف الأعمال العدائية مع كييف ودعمه للحل السلمي للأزمة الأوكرانية، ولكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية للسلام.

وذكر بوتين، أن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ممكن عند التوصل إلى الاتفاقيات المناسبة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية و"نحن بشكل عام على المسار الصحيح بشأن أوكرانيا".

وقال بوتين إنه أبلغ ترامب بمطالب روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، بانتهاء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الاتصال استمر أكثر من ساعتين.

ونقلت "نوفوستي" عن الرئيس الروسي قوله، إن الاتصال الهاتفي مع ترامب كان مفيدًا وبناءًا.