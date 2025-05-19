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واشنطن بوست: مقربون من ترامب هددوا إسرائيل بالتخلي عنها إذا لم توقف الحرب

07:57 م الإثنين 19 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصدر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو روج لفكرة استئناف المساعدات في مجلس الوزراء باعتبارها مسألة شكلية.

وأضاف المصدر في تصريحاته للصحيفة أن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزايدت مع تصعيد إسرائيل قصف غزة واقترابها من نقطة اللا عودة في الحرب، مشيرًا إلى أن مقربون من ترامب قالوا لإسرائيل سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب.

وأكد المصدر أن لدى نتنياهو طريقة لإنهاء الحرب في الكنيست وفي إسرائيل لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية.

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل دخول 5 شاحنات من المساعدات إلى قطاع غزة، كجزء من اتفاق عملية الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر.

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بنيامين نتنياهو تصعيد إسرائيل قصف غزة ضغوط ترامب على إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
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