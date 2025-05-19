وكالات



أفادت وكالة رويترز للأنباء أن 5 شاحنات محملة بالمساعدات دخلت إلى غزة، وذلك نقلًا عن الجيش الإسرائيلي.



ومن جانبه علق كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة في تصريحات للوكالة ذاتها: "ما أدخلته إسرائيل من مساعدات لغزة اليوم نقطة في بحر"، مؤكدًا أنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة من الغد.



وذكرت 12 الإسرائيلية، أن قرار إدخال المساعدات لقطاع غزة جاء جزءًا من العملية التي أدت إلى إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي الأخير لدى حركة حماس عيدان ألكسندر.



وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لممارسة ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب.