حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بارتكاب جريمة إبادة في غزة

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش بشأن تطهير قطاع غزة وتدمير المنازل.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إن تصريحات سموتريتش بشأن السعي لتدمير ما تبقى من قطاع غزة وتهجير سكانه اعتراف صريح بارتكاب جريمة إبادة.

وأكدت أن تصريحات سموتريتش يجب أن تكون محل مساءلة قانونية فورية، مضيفة "ونضع ذلك أمام مؤسسات العدالة الدولية".

ودعت حماس لفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن سياسات إسرائيل الإجرامية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقبل قليل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش لإذاعة جيش الاحتلال، إن إسرائيل ستراقب شاحنات المساعدات بطائرات مسيرة، "وإذا قامت حماس بالاستيلاء على شاحنة فسنطلق النار".

وأضاف سموتريتش، "سنسوي كل غزة بالأرض كما فعلنا في رفح"، مشيرًا إلى أن عملية الجيش الإسرائيلي تهدف لاحتلال وتطهير مناطق في غزة "وكل بيت ندمره في نظرنا هو نفق".