وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن قرار إدخال المساعدات لقطاع غزة يعد جزءًا من العملية التي أدت إلى إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر.

وذكرت القناة، أن قول الحكومة الإسرائيلية إن إطلاق عيدان تم دون مقابل وبفضل الضغط العسكري "كلام غير دقيق"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أطلقت سراح عيدان، والآن الضغط لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لممارسة ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه لا علاقة بين إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإطلاق سراح عيدان ألكسندر، نافيًا صحة التقارير التي تم تداولها في هذا الشأن.

واضطرت إسرائيل إلى الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، نتيجة ضغوط مباشرة من الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي كثفت اتصالاتها مؤخرًا للمطالبة بتخفيف الحصار المستمر منذ أكثر من شهرين ونصف على القطاع، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والأسبوع الماضي، أعلنت حركة حماس إطلاق سراح الجندي الأمريكي الأسير، عيدان ألكسندر، آخر أسير أمريكي على قيد الحياة في قطاع غزة، والذي تم أسره في هجوم 7 أكتوبر 2023.