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أول صورة للرئيس الأمريكي السابق بعد إصابته بالسرطان

07:17 م الإثنين 19 مايو 2025

جو بايدن

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وكالات

نشر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الإثنين، أول صورة له بعد إصابته بمرض سرطان البروستاتا.

وكتب بايدن في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "السرطان يُؤثّر فينا جميعًا، ومثل الكثير منكم، تعلّمنا أنا وجيل أننا أقوى في الأماكن المنكسرة، شكرًا لكم على دعمكم ومحبتكم لنا"، وأرفق ذلك بصورة مع زوجته جيل بايدن.

بايدن

وكان فريق جو بايدن قد أعلن مساء أمس الأحد، عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستات، وذلك التشخيص بعد زيارة طبية إثر معاناته من أعراض متزايدة في المسالك البولية.

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