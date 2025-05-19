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سموتريتش: سنراقب شاحنات المساعدات بطائرات مسيرة

07:07 م الإثنين 19 مايو 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش لإذاعة جيش الاحتلال، إن إسرائيل ستراقب شاحنات المساعدات بطائرات مسيرة، "وإذا قامت حماس بالاستيلاء على شاحنة فسنطلق النار".

وأضاف سموتريتش، "سنسوي كل غزة بالأرض كما فعلنا في رفح"، مشيرًا إلى أن عملية الجيش الإسرائيلي تهدف لاحتلال وتطهير مناطق في غزة "وكل بيت ندمره في نظرنا هو نفق".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها ستسمح بدخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى قطاع غزة.

وقال المدير العام للخارجية الإسرائيلية، عيدان بار تال، خلال مؤتمر صحفي في القدس: "اليوم، تسهل إسرائيل دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة. وفي الأيام المقبلة ستسهل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات".

واضطرت إسرائيل إلى الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، نتيجة ضغوط مباشرة من الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي كثفت اتصالاتها مؤخرًا للمطالبة بتخفيف الحصار المستمر منذ أكثر من شهرين ونصف على القطاع، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق جميع المعابر الرئيسية لقطاع غزة ومنع دخول أي مساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023.

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بتسئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي مراقبة شاحنات المساعدات بطائرات حماس تسوية كل غزة بالأرض احتلال وتطهير مناطق في غزة
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