من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟

وكالات

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء، وفق مرسوم دستوري.

وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في فبراير الماضي بتعيين حكومة انتقالية لا تنتمي لأي أحزاب سياسية، كما أعلن تعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوين جديدين في مجلس السيادة.

وفي إطار ذلك نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني:

- وُلد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، إحدى قرى إقليم النوبة في شمال السودان.

- أستاذ فلسفة وقانون دولي يبلغ من العمر 71 عاماً.

- كان عضواً سابقاً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.

- شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسعينات القرن الماضي.

- ساهم في مجال الملكية الفكرية، إذ تولّى منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

- شغل سابقاً منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).

- حصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، إلى جانب حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم.

- نال شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية التابع لجامعة جنيف في سويسرا.

- شغل إدريس مناصب تدريسية مرموقة، حيث عمل أستاذاً للفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة.

- عمل أستاذاً للقضاء في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمله أستاذاً للقانون الدولي وقانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم.

- نال لقب أستاذ فخري للقانون من جامعة بكين في الصين.

- يُجيد ثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ولديه معرفة جيدة باللغة الإسبانية.