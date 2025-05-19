إسرائيل تكشف طبيعة أول شحنة مساعدات تدخل غزة منذ أكثر من شهرين

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها ستسمح بدخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى قطاع غزة.

وقال المدير العام للخارجية الإسرائيلية، عيدان بار تال، خلال مؤتمر صحفي في القدس: "اليوم، تسهل إسرائيل دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة. وفي الأيام المقبلة ستسهل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات".

ودعت الخارجية الإسرائيلية مؤسسات المجتمع الدولي إلى دعم الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة.

وشاهد مراسلو وكالة "رويترز" شاحنات مساعدات تتجه إلى شمال غزة، رغم تحذير الجيش الإسرائيلي من الهجوم.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن شركة أمريكية تم تأسيسها حديثًا هي من ستتولى مهمة توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن خريجو وحدات قتالية أمريكية نخبوية وصلوا إسرائيل أواخر الشهر الماضي وخضعوا لتدريب لتأمين توزيع الطرود الغذائية بغزة، مشيرة إلى أن الشركة الأمريكية ستبدأ في توزيع المعونات بغزة ومع تقدم العملية العسكرية البرية سيتم إنشاء نقاط توزيع جديدة.

وذكرت أن هدف إسرائيل من خطة توزيع المعونات عبر شركة أمريكية هو فصل السكان عن حركة حماس وإنهاء سلطتها عليهم عبر إخراجهم من مناطق القتال، وفق تعبيرها.

وأفادت "يديعوت أحرونوت"، بأن شركات أردنية وإماراتية ستوزع كميات قليلة من المساعدات في غزة الأسبوع الجاري قبل تولّي الشركة الأمريكية توزيع المساعدات.

واضطرت إسرائيل إلى الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، نتيجة ضغوط مباشرة من الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي كثفت اتصالاتها مؤخرًا للمطالبة بتخفيف الحصار المستمر منذ أكثر من شهرين ونصف على القطاع، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق جميع المعابر الرئيسية لقطاع غزة ومنع دخول أي مساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023.