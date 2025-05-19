بسبب تهريب المهاجرين.. ليتوانيا تقاضي بيلاروس أمام محكمة العدل الأوروبية

فيلنوس- (أب)

طالبت ليتوانيا محكمة العدل الدولية بإصدار حكم يقضى بأن بيلاروس انتهكت التزاماتها الدولية من خلال تنظيم تهريب المهاجرين إلى أراضيها .

وقالت وزارة الخارجية في فيلنوس إن ليتوانيا عرضت قضيتها أمام المحكمة في لاهاي اليوم الاثنين. وركزت القضية على ما يتردد من انتهاكات بيلاروسية تتعلق بالتزاماتها بموجب بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين برا و بحرا وجوا.

وكان عدد المهاجرين الذين يصلون حدود الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من بيلاروس قد ارتفع بصورة أكبر خلال العام الماضي، واتهمت السلطات الأوروبية بيلاروس بمساعدة المهاجرين الوصول إلى دولها.

وأعطى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الضوء الأخضر لبولندا ودول أخرى على جانبه الشرقي لوقف حقوق اللجوء مؤقتا، وذلك بعدما رأوا أن بيلاروس وروسيا يستخدمان المهاجرين" كسلاح" لزعزعة استقرار الكتلة الأوروبية.

وقالت ليتوانيا إن الأدلة التي جمعتها تؤكد تورط بيلاروس بصورة مباشرة في تنظيم تدفقات المهاجرين، بما في ذلك زيادة الرحلات الجوية من الشرق الأوسط وأماكن أخرى من جانب الشركات الحكومية في بيلاروس.

وقالت الخارجية الليتوانية في بيان إن فيلنوس تناشد محكمة العدل محاسبة بيلاروس وفقا للقانون الدولي لانتهاكها بروتوكول تهريب المهاجرين.