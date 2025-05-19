البيت الأبيض: ترامب يشعر بالإحباط من روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب



وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، موضحة أنه يشعر بالإحباط من كلا الطرفين الروسي والأوكراني.

وأكدت ليفيت، أن كل شيء مطروح على الطاولة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بما في ذلك فرض عقوبات، مشيرة إلى أن ترامب منفتح على عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت موسكو، بحسب ما قاله المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.

تأتي هذه المكالمة بعد يوم واحد فقط من سلسلة اتصالات أجراها ترامب مع عدد من القادة الأوروبيين، تركزت حول تطورات الأزمة الأوكرانية، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تكون أوكرانيا إحدى القضايا المحورية في الحوار المنتظر بين ترامب وبوتين.

وتُعد هذه المكالمة الهاتفية الثانية بين الرئيسين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.