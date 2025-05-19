بي بي سي تفصل لاعب كرة قدم سابق بسبب منشور مؤيد لفلسطين

وكالات

أنهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خدمات الإعلامي البارز ونجم منتخب إنجلترا السايق جاري لينيكر بسبب مشاركته منشور مؤيد للفلسطينيين على صفحة بتطبيق إنستجرام.

وقال تيم ديفي المدير العام لبي بي سي "لقد اعترف جاري بالخطأ الذي ارتكبه، لذا اتفقنا سويا على عدم تقديمه المزيد من البرامج بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما كان صوتا بارزا للشبكة على مدار أكثر من عقدين، ونود أن نشكره على مساهمته".

وقال لينيكر في بيان رسمي "كرة القدم كانت أساسا لحياتي سواء داخل الملعب أو في ستوديوهات التحليل، وكنت أهتم بها كثيرا وبعملي مع بي بي سي على مدار سنوات طويلة، ولن أكرر ما فعلته بنشر أي شيء معاد للسامية، لأنه أمر يتعارض مع مبادئي".

وأضاف أيضا "أكرر اعتذاري وأسفي الشديد مجددا، وأقر بالخطأ الذي ارتكبته وبالانزعاج الذي تسببت به".

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وكانت تقارير صحفية ذكرت صباح اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن يعلن النجم الإنجليزي جاري لينيكر رحيله عن تقديم برنامج "ماتش أوف ذا داي" واستقالته من شبكة بي بي سي، ولن يكون متواجدا في تغطية هيئة الإذاعة البريطانية لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لينيكر /64 عاما/ يقدم هذا البرنامج منذ عام 1999 خلفا لديس لينام، وأعلن أنه سيستقيل من بي بي سي في 2024.

وأضافت أيضا أن هناك توقعات وفقا لمصادر من الشبكة الإذاعية بأن لينيكر سيعلن رحيله اليوم الإثنين، وسط ما يتردد بأن مسؤولي بي بي سي يعتبرون موقفه غير مقبول.

ونقلت صحيفة (صن) عن مصدر قوله "إنها نهاية مأساوية لمسيرة إذاعية مذهلة".

ويأتي رحيل لينيكر بعد اعتذاره عن مشاركة منشور من مجموعة مؤيدة لفلسطين ثم حذفه من حسابه الرسمي على انستجرام، وكان مرفقا بالمنشور صورة فأر، ليتم اتهام النجم الإنجليزي بمعاداة السامية.

وأضافت صحيفة (صن) أنه من المتوقع أن يقدم لينيكر مهاجم برشلونة وتوتنهام وأفيرتون السابق آخر مباراة له يوم الأحد المقبل، ولن يظهر في تغطية مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك لينيكر في تغطية بي بي سي لفوز كريستال بالاس على مانشستر سيتي 1 / صفر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وتعرض لينيكر للإيقاف مؤقتا عن العمل في بي بي سي خلال مارس 2023 بسبب تعليقات أدلى بها وسط جدل حول الحيادية وانتقاد سياسات الحكومة الجديدة بشأن اللجوء.

ووقع لينيكر ضمن 500 شخصية بارزة على رسالة مفتوحة في فبراير الماضي تطالب (بي بي سي) بإعادة بث فيلم وثائقي بعنوان "غزة.. كيف تنجو من منطقة حرب" وذلك عبر منصة بي بي سي آي بلاير.

وأعلن النجم الإنجليزي في نوفمبر 2024، أنه لن يقدم برنامج "ماتش أوف ذا دي" بنهاية الموسم الجاري، لكن سيكون متواجدا في تغطية كأس العالم وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان لينيكر المذيع الأعلى أجرا في بي بي سي لسبع سنوات متتالية، براتب قيمته 35ر1 مليون جنيه إسترليني (8 ,1 مليون دولار) في موسم 2023/ 2024، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الشبكة البريطانية في يوليو.

وذكرت تقارير أنه رغم الاستقالة فإن لينيكر يرحب بالاستمرار في تقديم برنامج "ماتش أوف ذا داي"، ولكن مسؤولي هيئة الإذاعة البريطانية لم يعرضوا عليه تجديد التعاقد الخاص بهذا البرنامج.

ومن المقرر أن يحل مكان لينيكر، الثلاثي جابي لوجان وكيلي كايتس ومارك تشابمان، ليتناوبوا على تقديم البرنامج الشهير بداية من الموسم المقبل للدوري الإنجليزي الممتاز.