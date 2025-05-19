إعلان

البيت الأبيض: ترامب على اتصال بإسرائيل وحماس لإنهاء حرب غزة

04:52 م الإثنين 19 مايو 2025

البيت الأبيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه يتعين عليها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقالت ليفيت، إن ترامب يواصل الانخراط في المحادثات مع جانبي الصراع بين إسرائيل وغزة من أجل إنهاء الصراع في القطاع الفلسطيني، مضيفة "ترامب أوضح أنه يريد أن يرى وقفًا لإطلاق النار في غزة وإفراجًا عن جميع الأسرى".

وأشارت إلى أن أحد أهداف زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الشرق الأوسط هو إعلام الشركاء الخليجيين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض كارولين ليفيت غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا حدث في سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم
-50.. لماذا قفز الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم؟
كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية