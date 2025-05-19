البيت الأبيض: ترامب على اتصال بإسرائيل وحماس لإنهاء حرب غزة

وكالات

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه يتعين عليها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقالت ليفيت، إن ترامب يواصل الانخراط في المحادثات مع جانبي الصراع بين إسرائيل وغزة من أجل إنهاء الصراع في القطاع الفلسطيني، مضيفة "ترامب أوضح أنه يريد أن يرى وقفًا لإطلاق النار في غزة وإفراجًا عن جميع الأسرى".

وأشارت إلى أن أحد أهداف زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الشرق الأوسط هو إعلام الشركاء الخليجيين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم.