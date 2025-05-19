السعودية تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة
وكالات
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للتصعيد العسكري الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، ولتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، معتبرة أن هذا التصعيد يتعارض بشكل صارخ مع إرادة المجتمع الدولي، ويخالف قانون حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، ويقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي بيان رسمي، جدّدت المملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ما تمثله من تهديد مباشر لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتأكيدها أن هذه العمليات تساهم في مفاقمة المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر.
#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، وهو ما يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في… pic.twitter.com/1A0OPB9tAt— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 19, 2025
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