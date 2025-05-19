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السعودية تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

04:38 م الإثنين 19 مايو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للتصعيد العسكري الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، ولتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، معتبرة أن هذا التصعيد يتعارض بشكل صارخ مع إرادة المجتمع الدولي، ويخالف قانون حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، ويقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان رسمي، جدّدت المملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ما تمثله من تهديد مباشر لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتأكيدها أن هذه العمليات تساهم في مفاقمة المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر.

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