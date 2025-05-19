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فيديو يوثق لحظة إعدام الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا

04:32 م الإثنين 19 مايو 2025

إيلي كوهين

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وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وثق لحظة إعدام الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، في ساحة المرجة وسط العاصمة السورية دمشق يوم 18 مايو 1965، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وكان إيلي كوهين قد دخل سوريا في عام 1962 بهوية مزيفة باسم "كامل أمين ثابت"، ونجح في التسلل إلى النخبة السياسية والعسكرية السورية، مرسلًا عشرات الرسائل الاستخباراتية إلى تل أبيب حتى تم اكتشاف أمره واعتقاله في يناير 1965.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، تنفيذ جهاز "الموساد" عملية سرية بالتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي "صديق"، تمكن من خلالها من نقل الأرشيف الرسمي السوري الخاص بالجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين من دمشق إلى إسرائيل.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو، نُشر باسم جهاز "الموساد"، فإن العملية أسفرت عن استعادة أكثر من 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية تعود لكوهين، كانت محفوظة منذ 60 عامًا لدى أجهزة الأمن السورية، وتزامن هذا الكشف مع الذكرى السنوية الـ60 لإعدام كوهين.

وأوضح "الموساد" أن الوثائق تتضمن وصية كتبها كوهين بخط يده قبل إعدامه، وتسجيلات من التحقيقات التي أجريت معه، بالإضافة إلى صور ومراسلات عائلية وأغراض شخصية، منها مفاتيح شقته في دمشق، جوازات سفر مزورة، ووثائق استخدمها خلال مهمته في سوريا، كما شملت المقتنيات صورًا لكوهين خلال لقاءاته مع مسؤولين عسكريين وسياسيين رفيعي المستوى في النظام السوري حينها.

ومن جانبها، لم تصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي على الإعلان الإسرائيلي.

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