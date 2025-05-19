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قطر تدين الاعتداء الإسرائيلي واستهداف المدنيين والمستشفيات في غزة

04:14 م الإثنين 19 مايو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين، إن استمرار العدوان الغاشم للاحتلال على قطاع غزة، بما في ذلك استهدافه المتكرر للمدنيين والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية، هو جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء هذه الحرب الوحشية فورًا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها.

وجددت الوزارة، موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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