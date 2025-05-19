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أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية في السعودية

04:13 م الإثنين 19 مايو 2025

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

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وكالات
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائبًا للرئيس.

ونصّ الأمر الملكي على أن يتألف المجلس من 10 أعضاء أيضًا، بينهم 6 وزراء، وهم وزراء: الداخلية والحرس الوطني والدفاع والمالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، إضافةً إلى رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، ورئيس الحرس الملكي.

يُذكر أن التشكيل السابق للمجلس كان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء نائباً، وعضوية الوزراء الستة المذكورين، ورؤساء الجهات المذكورة أيضاً، إضافةً إلى 3 أعضاء يُعيَّنون بأمر ملكي.

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خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز
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