آلاف الانتهاكات الجسيمة في السودان.. إعدامات ميدانية واغتصاب واختفاء قسري على يد الدعم السريع



(وكالات)

ذكرت مصادر قضائية بالنيابة العامة السودانية، أن قوات الدعم السريع ارتكبت سلسلة من الجرائم التي طالت آلاف المدنيين، خصوصًا في مناطق سيطرة القوات، وذلك حسبما أفادت صحيفة "سودان تربيون".

وقالت الصحيفة السودانية، نقلًا عن المصادر المطلعة في النيابة العامة السودانية إن السلطات القضائية وثقت ما يزيد عن ألف حالة اغتصاب و190 حالة إخفاء قسري لفتيات، وقعت في مناطق متفرقة تشمل العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار، مشيرة، إلى أن هذه الأرقام جزءًا من نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة ضد النساء والفتيات.

كما ذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر، بأن قوات الدعم السريع نفذت ما لا يقل عن 900 عملية إعدام ميداني، توزعت على مناطق متعددة في الخرطوم.

وبحسب ما وثقته الأجهزة الأمنية، فإن بعض الضحايا أُعدموا رميًا بالرصاص، بينما أُعدم آخرون شنقًا.

على جانب آخر، نشر مركز "مشاد" الحقوقي تقريرًا، أورد فيه توثيق إعدام 11,409 شابًا خارج نطاق القانون، معظمهم – بحسب التقرير – قُتلوا بدوافع عرقية، ما يثير مخاوف من تطهير عرقي منظم بحق مجموعات بعينها.

كما أشار التقرير إلى إصابة 14,685 شابًا بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة للاستهداف المباشر أو العمليات العشوائية التي تنفذها القوات المسلحة أو الميليشيات الموالية لها.

وأضاف التقرير أن أكثر من 9,000 شاب وشابة تعرضوا للاعتقال التعسفي، بينما تواجه النساء والفتيات في مناطق النزاع انتهاكات متكررة تشمل الاختطاف بغرض الاستعباد الجنسي والاستغلال الجسدي، والاعتداء العنيف، إضافة إلى النهب والعمل القسري.