الرئيس الإسرائيلي يرحب بقرار حكومته استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

تل أبيب- (د ب أ)

ألقى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، كلمة أمام "المؤتمر اليهودي العالمي" في القدس، رحب خلالها بقرار الحكومة بشأن استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الاثنين عن هرتسوج القول: "نتواصل منذ السابع من أكتوبر، كل ساعة تقريبا، مع عائلات الرهائن، ونناضل من أجل إطلاق سراحهم جميعا بصورة فورية".

وتحدث هرتسوج عن زيارته للفاتيكان، وعن لقائه مع البابا ليو الرابع عشر، وقال إن الملصق الذي كان يرتديه "الذي يحمل رقم 590 الذي لا يمكن تصوره، يعكس الجروح التي نحملها جميعا في قلوبنا". ويشير الرقم إلى مرور 590 يوما على احتجاز الرهائن.

كما رحب الرئيس الإسرائيلي "بقرار الحكومة الإسرائيلية استئناف نقل المساعدات الإنسانية، وهو أمر شديد الأهمية من أجل الحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال مؤخرا إن حكومته وافقت على قرار بالسماح بدخول كمية "أساسية" من الغذاء إلى القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، قائلا إن أزمة الجوع في غزة ستعرض هجوم إسرائيل العسكري الجديد هناك للخطر.

وكانت إسرائيل قد فرضت حظرا كاملا على دخول المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس الماضي، ومنعت جميع المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى من دخول غزة، في الوقت الذي ضغطت فيه على حماس لقبول شروط وقف إطلاق النار الجديدة. واستأنفت إسرائيل الحرب بعد أيام، وكسرت هدنة استمرت شهرين.