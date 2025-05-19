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الأمم المتحدة: التصعيد الإسرائيلي يهدف لتغيير ديموغرافي دائم في غزة

03:36 م الإثنين 19 مايو 2025

الأمم المتحدة

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وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن تصعيد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة يجبر السكان على النزوح أثناء تعرضهم للقصف.

وذكر المكتب الأممي، أن التصعيد الإسرائيلي يظهر سعيًا واضحًا لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة، مضيفًا "سعي إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، مرتكبًا مجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الأحد، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه بعملية "عربات جدعون".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن هناك 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب منظومة القيادة والسيطرة لحركة حماس.

وأضاف ديفرين، "هدفنا هو تحرير الأسرى مع عدم المساس بسلامتهم"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف حتى إعادة كل الأسرى للديار وتدمير حكم حماس في القطاع.

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الأمم المتحدة إسرائيل غزة
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