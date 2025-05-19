أسقط قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال.. القسام تكشف عن تنفيذ كمين مركب شمالي غزة

(وكالات)

كشفت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر عنها.

ووفق البيان، فإن الكمين وقع يوم الجمعة الماضي في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع حيث تمكن مقاتلو القسام من استهداف ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع من نوع "شواظ" وقذيفة مضادة للدروع من نوع "تاندوم"، أعقبها اشتباك مباشر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة راجلة إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، حسب تأكيد الكتائب.

وأضافت القسام، أن مقاتليها انسحبوا بسلام بعد تنفيذ العملية، وأنهم رصدوا هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في موقع الاشتباك، يُعتقد أنها أُرسلت لإخلاء المصابين.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث أعلن أمس الأحد عن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة ضمن ما يُعرف باسم عملية "عربات جدعون"، مؤكدًا استمراره في ملاحقة مقاتلي المقاومة حتى "تدمير قدرتهم القتالية".

وصرّح جيش الاحتلال صباح اليوم بأنه شن خلال الساعات الأخيرة غارات جوية استهدفت أكثر من 160 موقعًا في أنحاء متفرقة من القطاع، ضمن جهود متواصلة لإضعاف البنية العسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى.