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زعيم المعارضة الإسرائيلية: آن الأوان لرحيل حكومة نتنياهو

03:05 م الإثنين 19 مايو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه "آن الأوان لرحيل هذه الحكومة"، مضيفًا "على الحكومة ألا تتوغل في مستنقع غزة وعلى الجيش أن يبقى في منطقة الغلاف"، وفق قوله.

وطالب لبيد حكومة بنيامين نتنياهو بالكشف عن ما تخططه بشأن غزة وهل سيُقتل الجنود الإسرائيليين يوميًا في القطاع لمدة سنوات.

كما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأن تتوقف الحكومة عن المحاولات التي قد تبقي الجيش غارقًا في ما وصفه بـ"وحل غزة" سنوات وسيكون ذلك خطأ استراتيجيًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه بعملية "عربات جدعون".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن هناك 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب منظومة القيادة والسيطرة لحركة حماس.

وأضاف ديفرين، "هدفنا هو تحرير الأسرى مع عدم المساس بسلامتهم"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف حتى إعادة كل الأسرى للديار وتدمير حكم حماس في القطاع.

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