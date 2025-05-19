إعلان

مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل

01:44 م الإثنين 19 مايو 2025

جي دي فانس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فكر في السفر لإسرائيل يوم الثلاثاء المقبل لكنه تراجع بسبب توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأمريكي، إن هناك مخاوف من أن زيارة إسرائيل في هذا التوقيت ستفسر كدعم أمريكي للعملية العسكرية الموسعة.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع، أن اللوجستيات لم تكن المشكلة، ونائب الرئيس فانس تراجع عن الزيارة بعد مضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توسيع العملية بغزة، وفق ما نقله "أكسيوس".

وقال المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، "أجريت مناقشات بين دي فانس ونتنياهو استعدادًا للزيارة؛ لكننا فوجئنا بإبلاغنا بتوسيع العملية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه بعملية "عربات جدعون".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن هناك 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب منظومة القيادة والسيطرة لحركة حماس.

وأضاف ديفرين، "هدفنا هو تحرير الأسرى مع عدم المساس بسلامتهم"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف حتى إعادة كل الأسرى للديار وتدمير حكم حماس في القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل جي دي فانس قطاع غزة بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية الإيراني: التخصيب حق قانوني لإيران وليس قابلًا للتفاوض

إعلان

إعلان

كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية
الدولار يتراجع تحت الـ 50 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر