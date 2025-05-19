مسؤول أمريكي يكشف سبب تراجع نائب ترامب عن زيارة إسرائيل



وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فكر في السفر لإسرائيل يوم الثلاثاء المقبل لكنه تراجع بسبب توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأمريكي، إن هناك مخاوف من أن زيارة إسرائيل في هذا التوقيت ستفسر كدعم أمريكي للعملية العسكرية الموسعة.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع، أن اللوجستيات لم تكن المشكلة، ونائب الرئيس فانس تراجع عن الزيارة بعد مضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توسيع العملية بغزة، وفق ما نقله "أكسيوس".

وقال المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، "أجريت مناقشات بين دي فانس ونتنياهو استعدادًا للزيارة؛ لكننا فوجئنا بإبلاغنا بتوسيع العملية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه بعملية "عربات جدعون".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن هناك 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب منظومة القيادة والسيطرة لحركة حماس.

وأضاف ديفرين، "هدفنا هو تحرير الأسرى مع عدم المساس بسلامتهم"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف حتى إعادة كل الأسرى للديار وتدمير حكم حماس في القطاع.