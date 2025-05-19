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الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء 3 مناطق في جنوب غزة

01:43 م الإثنين 19 مايو 2025

الجيش الاسرائيلي

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غزة- (د ب أ)

دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين سكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان إلى "الإخلاء" فورا إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة تمهيدا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي ادرعي، في تغريدة على منصة إكس اليوم ، :"إلى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان، جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يشن هجوماً غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة" .

وأضاف :"عليكم الأخلاء فوراً غرباً الى منطقة المواصي" ، مشيرا إلى أنه "من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

ولفت إلى أن "المنظمات الإرهابية جلبت لكم الكارثة فمن أجل سلامتكم أخلوا فوراً".

وأجبرت مثل هذه التحذيرات آلاف العائلات الفلسطينية على الخروج في مسيرات نزوح جديدة، وسط مشاهد تكررت في أنحاء قطاع غزة.

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الجيش الإسرائيلي محافظة خان يونس بني سهيلا قطاع غزة
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