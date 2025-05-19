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الصحة العالمية: مستعدون للتحرك بسرعة من أجل إدخال المساعدات لغزة

01:27 م الإثنين 19 مايو 2025

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة مستعدة للتحرك فورًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في حال تم السماح بذلك.

وطالب جيبريسوس إسرائيل بالسماح بإجلاء المرضى من غزة وإدخال مساعدات طبية وغذائية.

ووافقت إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، نتيجة ضغوط مباشرة من الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي كثفت اتصالاتها مؤخرًا للمطالبة بتخفيف الحصار المستمر منذ أكثر من شهرين ونصف على القطاع، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات حادة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، إذ قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن "واشنطن لن تقبل بحدوث مجاعة في القطاع"، مضيفًا أن إسرائيل "لمحت" إلى إمكانية استئناف الإمدادات، وهو ما تحقق لاحقًا.

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منظمة الصحة العالمية إدخال المساعدات لغزة تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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