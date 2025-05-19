على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

كتبت- سلمى سمير:

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عن قرار باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ، وذلك على نفقته الخاصة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن شكره العميق وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنها تعكس ما توليه القيادة من رعاية دائمة ودعم متواصل للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزز من روابط الأخوة الإسلامية والتكافل الإنساني.

وأوضح الوزير، أن الوزارة باشرت فورًا إعداد خطة تنفيذية شاملة لتسهيل إجراءات ضيوف البرنامج من الفلسطينيين، بدءًا من مغادرتهم وطنهم، مرورًا برحلة أداء المناسك، وحتى عودتهم سالمين، وذلك ضمن منظومة خدمية متكاملة تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي استمرارًا للعطاء المتواصل للبرنامج الذي انطلق عام 1417هـ، حيث بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 64 ألف حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم.