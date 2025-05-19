جولان يحذر: نتنياهو يرفض أي تسوية ويقود إسرائيل نحو العزلة والانهيار

وكالات

اتهم زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفض أي تسوية للحرب في غزة، مؤكدا أن المنطقة تتقدم إلى الأمام بينما تظل إسرائيل عالقة وتتحمل وحدها التبعات.

ويرى غولان أن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها.

كما اعتبر غولان أن إهدار حكومة نتنياهو للميزانية على الوظائف السياسية، ودعم المستوطنات، وإرضاء الأحزاب المتشددة، يهدد بجعل إسرائيل مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه.

وقال إن نتنياهو، خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، "مجرد لاعب هامشي فاشل"، بدلا من الجلوس على طاولة الرئيس الأمريكي الاستراتيجية، اختار التحالف مع بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وحذر من أن إسرائيل تقترب من خسارة المساعدات الأمريكية السنوية، البالغة 3.8 مليارات دولار، بسبب تراجع مكانتها في واشنطن.