سموتريتش عن إدخال المساعدات لغزة: فعلنا هذا من أجل أصدقائنا حول العالم

(وكالات)

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، على استئناف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بالقول إن إسرائيل ستسمح بإدخال كميات محدودة من الطعام إلى قطاع غزة، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على الدعم الدولي، وليس تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لحركة حماس.

وقال سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، في بيان رسمي:

"سنسمح بدخول الحد الأدنى من الطعام والأدوية، تمهيدًا لإطلاق مشروع تجريبي لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع لاحقًا هذا الشهر"، مؤكدًا أن "أي شيء سيدخل لن يصل إلى حماس".

وأضاف: "لن تدخل حبة قمح واحدة لحماس. بل لا ندخلها لغزة، بل ندخلها من أجل ألا نتهم بتجويع مليوني إنسان، لأن لا يوجد أحد في العالم لن يمنحنا شرعية لفعل ذلك".

ولم يشر سموتريتش، الذي قد هدد بالاستقالة من الحكومة في حال استئناف إدخال المساعدات لغزة، إلى أي نية للاستقالة في بيانه الأخير. وبدلاً من ذلك، دافع عن سياسة الحصار المشدد خلال الأشهر الماضية، قائلاً: "لم ندخل مساعدات إنسانية لمدة شهرين ونصف، وقد خلق ذلك ضغطًا كبيرًا على حماس، وهذا جيد، لكن يجب تنظيم هذا الضغط حتى لا يرتد علينا".

وأوضح أن الكميات المحدودة التي ستدخل ستكون مخصصة لـ"المخابز العامة والمطابخ التي تقدم وجبة يومية للسكان"، مبينًا أن الهدف هو السماح للسكان بالحصول على "رغيف خبز وصحن طعام"، ما يساعد – على حد تعبيره – في استمرار الدعم الدولي لإسرائيل في المحافل مثل مجلس الأمن ومحكمة لاهاي.



وفي سياق متصل، كشف سموتريتش عن تصعيد عسكري غير مسبوق في غزة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا بخمس فرق قتالية داخل القطاع، في عمليات وصفها بأنها مختلفة كليًا عما سبق.

وقال: "لا مزيد من الغارات المؤقتة أو الدخول والخروج. نحن نتحدث عن احتلال، تطهير، وبقاء. الهدف هو تدمير حماس بالكامل".