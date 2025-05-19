للمرة الثانية.. مكالمة منتظرة بين بوتين وترامب اليوم

(وكالات)

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت موسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين إن الاتصال يأتي ضمن جدول المحادثات الرسمية بين الزعيمين، مضيفًا: "المكالمة مقررة عند الساعة 17:00 (بتوقيت موسكو)"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول محتوى النقاشات المرتقبة.

تأتي هذه المكالمة بعد يوم واحد فقط من سلسلة اتصالات أجراها ترامب مع عدد من القادة الأوروبيين، تركزت حول تطورات الأزمة الأوكرانية، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تكون أوكرانيا إحدى القضايا المحورية في الحوار المنتظر بين ترامب وبوتين.

وتُعد هذه المكالمة الهاتفية الثانية بين الرئيسين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.