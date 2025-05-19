ترامب يطالب بالتحقيق في "مدفوعات مشبوهة" من كامالا هاريس لمشاهير

كتبت- سلمى سمير:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات مباشرة إلى منافسته في الانتخابات الرئاسية السابقة، كاميلا هاريس، بزعم تقديمها مبالغ مالية بشكل غير قانوني لعدد من المشاهير مقابل دعمهم لحملتها الانتخابية.

وفي منشور نشره عبر منصته الاجتماعية " تروث سوشيال"، تسائل ترامب عن الأموال التي يعتقد أن هاريس دفعتها لعدد من الشخصيات البارزة، قائلًا:

"كم دفعت كامالا هاريس لبروس سبرينجستين مقابل أدائه الضعيف في حملتها؟ ولماذا قَبِل المال إذا كان من المعجبين بها أصلًا؟ أليس ذلك مساهمة انتخابية غير قانونية؟".

وأضاف الرئيس الجمهوري، أسماء أخرى مثل المغنية بيونسيه، والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، والمغني بونو، مشيرًا إلى أنه سيطالب بإجراء تحقيق رسمي في هذه المزاعم.

واتهم ترامب نائبة الرئيس السابق، بأن هذه المدفوعات ربما تم تمريرها على أنها أجور لقاء إلقاء خطب أو أداء فني، لكنها – بحسب وصفه – كانت دفعات مالية خفية لشراء التأييد السياسي، في مخالفة صريحة لقوانين الحملات الانتخابية الأمريكية.

وقال في منشوره: "لا يُسمح للمرشحين بشراء التأييد، وهذا تمامًا ما فعلته كامالا. هذه محاولة يائسة ومكلفة لصناعة دعم جماهيري زائف".

ووصف ترامب الخطوة بأنها "غير قانونية"، واتهم بعض الفنانين بالاستفادة من ما سماه "نظامًا فاسدًا"، مؤكدًا أن هذه القضية لا ينبغي أن تمر دون تحقيق رسمي، خاصة وأنها، حسب رأيه، تضر بنزاهة النظام الانتخابي الأمريكي.

حتى الآن، لم تصدر كامالا هاريس أو فريقها الانتخابي أي تعليق رسمي على هذه التصريحات أو الاتهامات.