الأونروا: تضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة

غزة - (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، بتضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة.

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "العائلات في غزة تواجه دمارًا لا يمكن تصوره. وفقًا لمجموعة الحماية، تضررت أو دُمرت 92% من المنازل".

وأشارت إلى أنه "تم تشريد عدد لا يحصى من الناس عدة مرات، والمأوى نادر ، لافتة إلى أن الأونروا لاتزال على أرض الواقع، تقدم معونة بالغة الأهمية.

وشددت الأونروا على ضرورة رفع الحصار.