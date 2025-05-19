الأونروا: تضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة
11:31 ص الإثنين 19 مايو 2025
غزة - (د ب أ)
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، بتضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة.
وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "العائلات في غزة تواجه دمارًا لا يمكن تصوره. وفقًا لمجموعة الحماية، تضررت أو دُمرت 92% من المنازل".
وأشارت إلى أنه "تم تشريد عدد لا يحصى من الناس عدة مرات، والمأوى نادر ، لافتة إلى أن الأونروا لاتزال على أرض الواقع، تقدم معونة بالغة الأهمية.
وشددت الأونروا على ضرورة رفع الحصار.
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