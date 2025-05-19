لبنان يفتح ملف تجسس جديد.. اتهام منشد ديني بالتخابر مع إسرائيل مقابل آلاف الدولارات

(وكالات)

كشفت صحيفة لوريان لو جور الناطقة بالفرنسية عن تورط منشد ديني معروف في لبنان، في قضية تجسس، حيث يواجه محمد هادي صالح، المقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت، اتهامات خطيرة بالتخابر مع إسرائيل.

وبحسب التحقيقات الأولية التي يقودها القاضي العسكري فادي عقيقي، فإن صالح، الذي يتمتع بحضور بارز في المشهد الثقافي القريب من حزب الله، يشتبه في تلقيه مبلغاً يقدر بـ23 ألف دولار من جهات إسرائيلية لقاء تزويدها بمعلومات أمنية حساسة.

وبدأت التحقيقات ضمن ملف احتيال، لكنها اتخذت منحى مختلفاً بعد إخضاع هاتف المتهم لتحليل تقني دقيق، أظهر دلائل قوية على وجود تواصل مباشر بينه وبين أجهزة استخبارات إسرائيلية، ما دفع السلطات القضائية لتوسيع نطاق التحقيق وفتح ملف أمني.

ووفقاً للصحيفة، فإن المعلومات التي قُدمت من قبل صالح تتعلق بمواقع استراتيجية مرتبطة بحزب الله، ويُعتقد أنها استخدمت في عمليات عسكرية دقيقة أودت بحياة قيادات بارزة في الحزب، من بينهم حسن بدير ونجله علي، اللذين قُتلا مطلع أبريل الماضي.

وتتسع دائرة الاتهام لتشمل أيضاً الاشتباه بتورط صالح في سلسلة هجمات شهدتها منطقة النبطية جنوب لبنان في مايو، ما يعزز المخاوف من اختراق أمني خطير على مستوى البنية الداخلية لحزب الله والمناطق الخاضعة لنفوذه.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية في حزب الله.