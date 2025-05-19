كوريا الجنوبية تفرض حظر السفر على رئيس مجلس إدارة شركة "إم بي كيه"

سول - (د ب أ)

فرضت النيابة العامة في كوريا الجنوبية قرارا بحظر السفر إلى الخارج على مايكل كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "إم بي كيه بارتنرز"، في إطار تحقيق بشأن سلسلة متاجر "هوم بلس" التي تملكها الشركة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر لم تسمها في المجال القانوني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن النيابة العامة قامت في 17 مايو/أيار الجاري، بتنفيذ مذكرة تفتيش ومصادرة بحق كيم، بعد عودته من المملكة المتحدة؛ وصادرت هاتفه المحمول، بحسب "يونهاب".

وتم اتخاذ الإجراء خوفا من حدوث مشاكل في حال غادر كيم البلاد أثناء استمرار التحقيقات بشأن "هوم بلس"، بحسب "يونهاب".