شاب "يبصق" على مجندة إسرائيلية داخل حافلة نقل عام (فيديو)

وكالات

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر لحظة قيام شاب بالبصق على مجندة إسرائيلية قبل نزوله من إحدى حافلات النقل العام.

ووفقًا لما وثّقه الفيديو، اقترب الشاب من المجندة داخل الحافلة، ثم قام بالبصق عليها بشكل مباشر قبل أن يهمّ بمغادرة المكان، وسط ذهول من الركاب.