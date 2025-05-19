أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 974770 فردا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو 974 ألفا و770 فردا، من بينهم 1040 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10833 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأحد، و22562 مركبة قتالية مدرعة، و28009 نظام مدفعية، و1387 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1167 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و336 مروحية، و36503 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و48988 من المركبات وخزانات الوقود، و3892 من وحدات المعدات الخاصة.