لبيد: على مصر أن تدير قطاع غزة

وكالات

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الإثنين، طرحه لمقترح سبق أن أثار جدلًا، يقضي بأن تتولى مصر إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال لبيد، اليوم الإثنين، إن "على مصر إدارة القطاع، وإذا كانت لدى حكومة إسرائيل فكرة أفضل، فسيسعدنا سماعها"، على حد تعبيره.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن هناك حاجة لجهة تتولى توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، معتبرًا أن الأوضاع الراهنة تتطلب رؤية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.

ويُذكر أن لابيد كان قد قدم المقترح نفسه في فبراير الماضي، ضمن خطة لما يسمى بـ"اليوم التالي للحرب"، والتي تضمنت منح مصر مسؤولية إدارة القطاع لمدة 15 عامًا، وهو ما قوبل برفض رسمي قاطع من القاهرة.

في هذا السياق، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن "مصر ترفض تمامًا أي أطروحات أو مقترحات تتعلق بتوليها إدارة قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشددًا على أن "هذه الأفكار تمثل التفافًا على جوهر القضية الفلسطينية، وهي مرفوضة شكلًا وموضوعًا".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن "أي حلول جزئية أو مؤقتة تُبقي الاحتلال وتفرض ترتيبات انتقالية بديلة عن الدولة الفلسطينية، هي أنصاف حلول تُسهم في تجدد الصراع"، مؤكدًا على الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، كأراضٍ فلسطينية يجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة.