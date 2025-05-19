مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بجنوب غرب باكستان

كويتا- (أب)

قال مسؤول حكومي اليوم الاثنين، إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق بجنوب غرب باكستان، مما أودى بحياة أربعة أشخاص و إصابة 20 آخرين.

وقال المسؤول الباكستاني عبد الله رضا إن الهجوم وقع مساء أمس الأحد في مدينة قيلاه عبد الله بإقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان.

وأضاف أن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر الحائط الخارجي لمبنى يأوي قوات شبه نظامية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

وأدان شاهد ريند المتحدث باسم حكومة بلوشستان التفجير، وقال إنه تم فتح تحقيق في الواقعة.