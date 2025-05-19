مقتل 2 وفقدان شخص إثر اصطدام قطار بمشاة في أمريكا



وكالات

لقي شخصان حتفهما وفقد واحد على الأقل، بعد أن صدم قطار عددا من المشاة مساء الأحد شمالي ولاية أوهايو الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات.

ووقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء في فريمونت، قرب بحيرة إيري بين توليدو وكليفلاند.

وأكد عمدة فريمونت داني سانشيز مقتل شخصين، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن طواقم الطوارئ كانت تبحث في نهر ساندوسكي قرب جسر مايلز نيوتن، عن شخص واحد مفقود على الأقل.

وقالت شرطة فريمونت في صفحتها على منصة "إكس"، إنه تم إغلاق الجسر وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة.

وهرعت العديد من وكالات إنفاذ القانون إلى مكان الحادث.