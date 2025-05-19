تصعيد جديد.. غارات إسرائيلية عنيفة على مواصي خان يونس



وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات إسرائيلية عنيفة على مواصي خان يونس، إذ أن الوضع الميداني في خان يونس خطير جدا.

ووصلت أعدادا كبيرة من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي بفعل الغارات الجوية العنيفة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

واستهدفت قوات الاحتلال عشرات الأهداف ومنازل المواطنين، والعشرات من الأطفال كانوا من ضمن المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى.

ونفذت عشرات الغارات الإسرائيلية على كل مناطق خان يونس، التي تعرضت لأعنف الغارات منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، وفقا لما ذكرته الغد.

ويستمر تحليق مكثف من قبل الطائرات المروحية، إذ أنه تم استهداف مدرسة بجوار مستشفى ناصر الطبي وسط خان يونس.

وجاءت العملية العسكرية المباغتة بعد سلسلة من الغارات العنيفة على المدينة.

وانقطعت الاتصالات والإنترنت عن محافظة خان يونس، وأن خمس مروحيات للاحتلال وعشرات الطائرات المسيّرة شاركت في أعنف هجوم تشهده المدينة منذ استئناف الحرب على غزة.