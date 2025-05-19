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انفجارات وانقطاع الاتصالات والإنترنت.. ماذا يحدث في خان يونس؟

06:44 ص الإثنين 19 مايو 2025

غارات إسرائيلية

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وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، غارات إسرائيلية عنيفة على مواصي خان يونس.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة بجوار مستشفى ناصر الطبي وسط خان يونس.

وشارك في الهجوم على خان يونس منذ بدء استئناف الحرب على غزة نحو 5 مروحيات للاحتلال وعشرات الطائرات المسيرة، وفقا لما ذكرته الغد.

وشهدت مدينة خان يونس انفجارات عنيفة وأحزمة نارية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت عن محافظة خان يونس.

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