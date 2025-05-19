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148 شهيدا خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

04:23 ص الإثنين 19 مايو 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 148 شهيدا.

واستشهد فلسطيني، وأصيب 13 آخرين، بالإضافة إلى عدد من المفقودين في استهداف منزل عائلة مصبح في بلدة عبسان.

ووقعت إصابات في استهداف مسيرات إسرائيلية لخيمه نازحين فى بلدة بنى سهيلا شرقي خان يونس، وفقا للغد.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد أحد الجرحى داخل المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال المسيّرة.

كما قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كانت آليات الاحتلال قد حاصرت المستشفى، وأطلق النار بكثافة في محيطه، قبل أن تهدم جرافات الاحتلال سوره الشمالي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

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