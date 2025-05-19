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وزارة الدفاع الليبية تؤكد استمرار الهدوء في طرابلس وتُحذر من الشائعات

04:00 ص الإثنين 19 مايو 2025

ليبيا

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وكالات

أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها المباشرة في تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس، مشيرة إلى أنها تشرف على المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية.

شددت الوزارة على أن أولويتها القصوى هي حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، وفقا لروسيا اليوم.

ودعت وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنّب نشر الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق داخل الشارع الليبي.


كما جددت وزارة الدفاع التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدةً أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام.

يأتي هذا البيان في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها طرابلس مؤخرا، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد.

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