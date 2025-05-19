تركيا: توسيع إسرائيل هجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها في السلام الدائم



وكالات

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن توسيع إسرائيل لهجماتها في قطاع غزة يظهر أنه ليس لديها أي نية لتحقيق السلام الدائم.

قالت الخارجية التركية في بيان: "في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات، يأتي توسيع إسرائيل لهجماتها على غزة ليقوض كل الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار، وقد أظهر هذا الوضع مرة أخرى أن إسرائيل غير راغبة في تحقيق سلام دائم".

أضاف البيان: "نحن نؤكد مجددا دعوتنا إلى الوقف الفوري للعمليات في مختلف أنحاء غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف إطلاق النار الفوري"، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت الخارجية التركية على أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة وحاسمة ضد إسرائيل من أجل إرساء السلام والأمن الإقليميين.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تتوافق مع التزاماته القانونية والإنسانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون".