بشكل فوري.. فرنسا تُطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة



وكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات إلى غزة على نحو فوري وواسع النطاق ودون عوائق.

جاءت دعوة وزير الخارجية الفرنسي عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه سيسمح بإدخال كمية أساسية من المساعدات الغذائية إلى القطاع.

وقال بارو في تدوينة على منصة "إكس": "بعد جهود دبلوماسية استمرت ثلاثة أشهر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أخيرا إعادة فتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف الوزير، أن المساعدات يجب أن تنهي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتضع حدا نهائيا لخطر المجاعة، وفقا لروسيا اليوم.

وجدد بارو دعوة باريس إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، موضحا أن فرنسا تواصل العمل منن أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يستند إلى مبدأ حل الدولتين.

ومساء الأحد، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة، لحين بدء عمل آلية جديدة.

أكدت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستدخل كمية من الطعام لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة، وفقا لما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان الذي نشر الأحد: "‏بناء على توصيات الجيش ومن منطلق الحاجة العملياتية بما يمكننا من توسيع العملية العسكرية بالانتصار على حماس، فإن إسرائيل ستدخل كمية أساسية من الطعام للمدنيين لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة".

وأضاف: "‏حدوث أزمة مجاعة سيشكل خطرا على استمرار عملية مركبات جدعون للقضاء على حركة حماس".

وأكدت تل أبيب، أنها ستعمل على منع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية وتوزيعها.